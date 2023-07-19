В. Крикунов: обмен Ожиганова напрашивался, он засиделся на одном месте

Заслуженный тренер России, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал переход защитника Игоря Ожиганова из СКА в московское «Динамо».
«Честно говоря, этот обмен напрашивался. Игорь – добротный защитник, но не играл на своём максимуме в последнее время, плей-офф провёл не в свою силу. Скорее всего, он засиделся на одном месте. А в СКА нужно всегда выкладываться на 100%, Ротенберг очень требователен к игрокам по самоотдаче.
В «Динамо» Игорь должен перезагрузиться, плюс он будет играть в родном городе – думаю, для всех сторон хорошо, что так всё сложилось. СКА скинул тяжёлый контракт, подразгрузил платёжку, не потеряв при этом позиционно, – в команде сейчас достаточно праворуких защитников. Опытные Земчёнок и Сергеев способны заменить Игоря, кроме того, есть молодой, перспективный Федотов», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
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