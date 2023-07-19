Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги первой командной тренировки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к сезону и подвёл итоги первой командной тренировки.
«Очень длинное у нас было лето. Ребята пришли все отдохнувшие, свежие, загорелые. Тесты сдали хорошо. Сдавали все нормативы, как и в прошлом году: жим лёжа, подтягивания, прыжки в длину, пресс и велосипед. В целом, команда вышла из отпуска в удовлетворительной форме.
Когда присоединятся Хмелевски, Панин и Ежов? Илья приедет в 20-х числах, он уже ждёт форму. Григорий тоже скоро к нам присоединится. Саша приедет 27 июля.
Молодые ребята в команде стараются, привыкают к требованиям и приспосабливаются к игровому мышлению, скоростям. Если они так же продолжат работать, то у них у всех есть шанс.
Буду ли как-то внимательнее относиться к ротации состава в длинном сезоне? Больше не к ротации, а к восстановлению и подготовке игроков к следующим матчам. У меня было достаточно времени, чтобы подумать над философией команды. Примерно всё останется как и было — у нас быстрые атакующие нападающие, хорошая, взрослая и опытная защита. Будем исходить из сильных сторон ребят», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
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