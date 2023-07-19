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Вратарь «Салавата Юлаева» Самонов рассказал, как воспринял свой обмен из «Северстали»

Вратарь «Салавата Юлаева» Самонов рассказал, как воспринял свой обмен из «Северстали»
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о предсезонной подготовке в составе уфимской команды. Голкипер в мае пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена с «Северсталью» на денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина.

«Со всеми познакомился, пообщались с тренерским штабом. Везде примерно плюс-минус одинаковые требования, закладываем физику, отрабатываем техническую базу. Как мне вратарская линия команды? Конкуренция – это всегда хорошо. С Ежовым уже играли, трудились вместе.

Как воспринял свой обмен? С позитивом. Это новый вызов для меня, новая команда. Руководство череповчан тоже пошло навстречу, отпустили меня. Для обеих сторон это адекватный обмен. Готов стать первым номером команды? Всегда готов играть много. Либо я играю, либо Илья. Будем друг другу помогать, идём к одной цели», — цитирует Самонова пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл «на ноль» при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.

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