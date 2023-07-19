Крикунов: нужен переходный турнир с ВХЛ, чтобы команды КХЛ могли вылететь из лиги

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предложил проводить переходный турнир между командами КХЛ и клубами Всероссийской хоккейной лиги.
«Слишком долгий перерыв между чемпионатами, особенно для команд, которые не попадают в плей-офф? Я бы сделал в этой ситуации переходный турнир. Он уже был у нас, это не что-то новое, а хорошо забытое старое. Надо сделать четыре команды из низа КХЛ против четырёх команд из верха ВХЛ. Если, конечно, там желающие будут.
Надо сделать, чтобы команды вылетали. А то у нас получается какой-то застой. Если бы так сделали, то было бы хорошо и интересно. Этим командам пришлось бы напрягаться.
Обделены ли хоккейные болельщики по сравнению с футбольными количеством матчей и турниров? Футбола просто больше, чем хоккея, полно всяких лиг. Показывают то итальянский, то английский, то ещё какой-то южноамериканский. Понятно, что его больше. А в хоккее мы говорим только про наш чемпионат», — цитирует Крикунова Legalbet.
Напомним, в следующем сезоне КХЛ примут участие 23 команды, к привычным участникам лиги добавилась «Лада». Тольяттинский клуб вернулся в лигу спустя пять лет выступлений в ВХЛ.
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