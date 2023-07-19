Плющев: в «Салавате» идёт работа, чтобы просто отчитаться, в Уфе нет плана развития клуба

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев негативно оценил трансферную политику «Салавата Юлаева» в текущее межсезонье.
«Каждый формирует команды под те задачи, которые считает нужными. Под задачи, которые перед ним ставятся. Я не знаю, какие задачи стоят у Уфы, но какой-то стройной политики и идеологии в формировании команды, как я понимаю, нет. Идёт работа, чтобы просто отчитаться. Делается всё, но что-то до конца не получилось. Это говорит о том, что особого понимания того, что должно быть в уфимском хоккее, теми людьми, которые этим вопросом занимаются, нет. В Уфе нет плана развития хоккея и клуба? Я так скажу», — цитирует Плющева «Татар-информ».
Сейчас «Салават Юлаев» — одна из самых возрастных команд лиги. В прошлом сезоне уфимский клуб сенсационно уступил в первом раунде плей-офф владивостокскому «Адмиралу» в шести матчах.
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