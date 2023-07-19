Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»
Поделиться
Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение игрока обороны с белорусским клубом рассчитано на один сезон.
В сезоне-2022/2023 Шинкевич провёл за «Динамо» 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился семью результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл пять матчей. Суммарно в КХЛ на счету защитника 481 матч и 59 (16+43) набранных очков. Для 33-летнего хоккеиста это будет десятый сезон в составе минской команды.
В Беларуси Илья играл за «Витебск», «Керамин», «Юность», «Шахтёр», «Металлург», выигрывал золотые медали чемпионата страны.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
02:11
- 18 июля 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:21
-
23:06
-
22:41
-
22:22
-
22:10
Партнерский контент