Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение игрока обороны с белорусским клубом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2022/2023 Шинкевич провёл за «Динамо» 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился семью результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл пять матчей. Суммарно в КХЛ на счету защитника 481 матч и 59 (16+43) набранных очков. Для 33-летнего хоккеиста это будет десятый сезон в составе минской команды.

В Беларуси Илья играл за «Витебск», «Керамин», «Юность», «Шахтёр», «Металлург», выигрывал золотые медали чемпионата страны.