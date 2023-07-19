«Будем закладывать фундамент на сезон». Ротенберг пропустит прощальный матч Зарипова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил приглашение на прощальный матч Даниса Зарипова, но пропустит мероприятие из-за подготовки к следующему сезону.
«Рад был получить от Даниса Зарипова личное приглашение для участия в его прощальном матче. Не стану скрывать — для меня это большая честь. Я всегда с огромным уважением относился к Данису, считаю его одним из лучших игроков за всю историю КХЛ и своим другом. При этом Зарипов всегда был не только отличным хоккеистом, но и образцом профессионализма и джентльменского поведения. Уверен, множество мальчишек из Челябинска, Казани, Магнитогорска и других городов прониклись любовью к хоккею и взяли клюшки в руки под впечатлением от игры Даниса Зарипова. Он человек-эпоха!
Увы, для действующих тренеров июль и август – очень насыщенные месяцы, в это время мы будем закладывать фундамент на весь грядущий сезон. Поэтому я не смогу принять участие в прощальной игре Даниса Зарипова, но буду с интересом наблюдать за ней.
Не сомневаюсь, что такая масштабная личность найдёт себя в будущем в любой роли – будь то тренерская карьера, руководящий пост или что-то иное. Перед Данисом Зариповым открыты все двери, желаю ему огромных успехов!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
- 19 июля 2023
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