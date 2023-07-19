Стальнов: критика Мичкова надуманна, он порядочный парень, который отвечает за слова

Новичок «Лады» Донат Стальнов рассказал, как относится к критике Матвея Мичкова в СМИ. Напомним, хоккеисты вместе летали в США на драфт НХЛ — 2023.

«Это надуманно. Я вот нахожусь рядом и вижу всё изнутри. Но сколько людей, столько и мнений. Лично я, пообщавшись близко, уже плечом к плечу, ничего плохого о Матвее сказать не могу.

Когда мы не были с ним знакомы, до меня тоже доходили разные истории и слухи — кто-то что-то услышал и пересказал дальше. Вокруг громкой фамилии всегда присутствует эффект сарафанного радио. Сейчас он у всех на слуху, много где мелькает: каждому хочется что-то сказать на его фоне, сделать какой-нибудь жирный заголовок.

Повторюсь, за эти полгода я наблюдал, как растёт и взрослеет Матвей, как он отвечает за свои слова и поступки. Могу охарактеризовать Мичкова как порядочного парня. Он очень открытый и добрый, трудолюбивый. Вся его жизнь сейчас крутится вокруг хоккея: если ты с ним общаешься, то так или иначе все разговоры сведутся к этой теме.

Ещё для меня стало откровением, сколько времени он уделяет работе вне льда. У нас в «Сочи» он проводил очень много минут на площадке, но после каждой игры, после каждого тяжёлого матча он уходил в бросковую зону и отрабатывал технику. Всем парням уже хотелось отдохнуть после матча, уезжали домой, а Матвей в это время продолжал работать. Для меня это яркая иллюстрация трудолюбия и отношения к делу», — сказал Стальнов в интервью Allhockey.

Ранее североамериканский журналист Скотт Уилер в статье на сайте The Athletic составил рейтинг лучших проспектов НХЛ, выбранных на драфте-2023. На втором месте — российский форвард СКА Матвей Мичков.