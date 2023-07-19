Плющев назвал клуб КХЛ, который является лидером по селекционной работе в межсезонье

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает ЦСКА лучшим клубом КХЛ в плане селекционной работы в текущем межсезонье.

«Кто является лидером по селекционной работе этим летом и кто будет одним из главных фаворитов? ЦСКА. Потому что ЦСКА сохранил состав, сохранил настрой команды, сохранил внутреннюю харизму. ЦСКА не стал шарахаться из стороны в сторону. Сейчас единственный вопрос с вратарём – будет ли Иван Федотов в команде. Но если с ним вопрос будет решён, то думаю, вопрос будет решён и с Кубком Гагарина.

Пик этой команды армейцы уже прошли и дальше пойдёт спад? Я так не думаю, потому что ЦСКА сохранил ребят, аккуратно вводит молодых игроков, причём достаточно ярких, а не просто чтобы поставить галочку. Я считаю, что ЦСКА провёл лучшую работу в этом сезоне. И пока в разных клубах новые звёзды будут подстраиваться под тех или других, пока будут определять, кто сколько времени должен играть на площадке – кто в большинстве, кто в меньшинстве… У ЦСКА всё это дело уже отработано, всё ясно и понятно. И в коллективе нет никаких претензий друг к другу – все ребята знают и понимают задачи, которые перед ними будут стоять. А главное – опыт показал, что та игра, которая выстраивалась, она приносит результат. Поэтому вопросов к тренеру не будет», — сказал Плющев в интервью «Татар-информ».

Ранее Плющев негативно оценил трансферную политику «Салавата Юлаева» в текущем межсезонье.