Sportsnet: «Вашингтон» не претендент на Кубок Стэнли, но в плей-офф попадёт без вопросов
Поделиться
Североамериканский журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet поделился ожиданиями от результатов «Вашингтон Кэпиталз» в следующем сезоне.
«Возможно, «Вашингтон» и не является настоящим претендентом на Кубок Стэнли, но клуб попадёт в плей-офф без вопросов», — написал Диксон.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги у «Вашингтон Кэпиталз» была череда травм, которая сильно повлияла на результаты команды. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
20:48
-
20:39
-
20:18
-
19:51
-
19:27
-
19:04
-
18:47
-
18:14
-
17:58
-
17:45
-
17:27
-
17:21
-
17:02
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:30
Партнерский контент