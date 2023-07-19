Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Sportsnet: «Вашингтон» не претендент на Кубок Стэнли, но в плей-офф попадёт без вопросов

Sportsnet: «Вашингтон» не претендент на Кубок Стэнли, но в плей-офф попадёт без вопросов
Комментарии

Североамериканский журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet поделился ожиданиями от результатов «Вашингтон Кэпиталз» в следующем сезоне.

«Возможно, «Вашингтон» и не является настоящим претендентом на Кубок Стэнли, но клуб попадёт в плей-офф без вопросов», — написал Диксон.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги у «Вашингтон Кэпиталз» была череда травм, которая сильно повлияла на результаты команды. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.

Материалы по теме
Сайт The Hockey News назвал плюсы того, что Кузнецов останется в «Вашингтоне»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023