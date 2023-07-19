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«Нью-Джерси» подписал контракт с 30-летним чешским чемпионом АХЛ на $ 1 млн

«Нью-Джерси» подписал контракт с 30-летним чешским чемпионом АХЛ на $ 1 млн
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«Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с чешским форвардом Томашем Носеком, сообщает пресс-служба «дьяволов». Соглашение рассчитано на один год и носит односторонний характер. Сумма сделки – $ 1 млн.

В прошлом сезоне 30-летний форвард сыграл за «Бостон Брюинз» 66 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков с 48 минутами штрафа. Он сыграл во всех семи играх плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», сделав две результативные передачи. Это был второй сезон Носека в «Брюинз». Его двухлетний контракт на сумму $ 3,5 млн завершился этим летом.

В составе клуба АХЛ «Гранд Рапидс Гриффинс» в сезоне-2015/2016 он стал обладателем Кубка Колдера. Томаш играл в составе сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира 2012 года, где был капитаном команды.

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