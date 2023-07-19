Новым главным тренером «Куньлуня» назначен Виктор Игнатьев

Виктор Игнатьев назначен новым главным тренером «Куньлуня», сообщает пресс-служба клуба.

«Игнатьев в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Грега Айрленда. Впрочем, с нашей командой он знаком уже давно, ведь ещё в сезоне-2019/2020 он работал в системе «Куньлунь Ред Стар» с командой КРС-БСУ в ВХЛ.

За плечами у Игнатьева — богатый тренерский опыт в командах КХЛ. Впервые он встал на тренерский мостик в рижском «Динамо» в сезоне-2010/2011. Там он провёл четыре сезона и был одним из авторов самой успешной команды рижан в истории, после чего работал в московских «Динамо» и «Спартаке», «Ладе», «Витязе», швейцарском «Давосе» и магнитогорском «Металлурге», дошедшем до финала Кубка Гагарина – 2022.

Игнатьев был ассистентом Грега Айрленда и в сборной Китая. Кроме того, он трижды работал со сборной Латвии — в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд покинул клуб 2 июля 2023 года.