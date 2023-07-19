The Athletic: Аскаров — один из лучших хоккеистов «Нэшвилла», кто сыграл один матч за клуб

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic выбрал лучших хоккеистов в командах НХЛ из тех, кто сыграл за клуб всего одну игру.
В «Нэшвилл Предаторз» одним из лучших на данный момент был признан российский голкипер Ярослав Аскаров. Его единственная игра за «хищников» состоялась 13 января 2023 года с «Монреаль Канадиенс» (3:4). Эту игру голкипер закончил с 88,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,15.
Среди других хоккеистов «Нэшвилла» отмечают вратарей Майкла Лейтона и Уэйда Флаэрти, а также защитников Станислава Нецкаржа и Луку Сбису.
В АХЛ за «Милуоки Эдмиралс» Аскаров провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.
Ранее Аскаров занял второе место в топ-10 молодых голкиперов НХЛ по версии журналиста The Athletic Скотта Уиллера.
- 19 июля 2023
-
23:18
-
22:47
-
22:36
-
22:27
-
22:09
-
21:54
-
21:35
-
21:15
-
20:48
-
20:39
-
20:18
-
19:51
-
19:27
-
19:04
-
18:47
-
18:14
-
17:58
-
17:45
-
17:27
-
17:21
-
17:02
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:55
-
14:30