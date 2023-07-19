The Athletic: Аскаров — один из лучших хоккеистов «Нэшвилла», кто сыграл один матч за клуб

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic выбрал лучших хоккеистов в командах НХЛ из тех, кто сыграл за клуб всего одну игру.

В «Нэшвилл Предаторз» одним из лучших на данный момент был признан российский голкипер Ярослав Аскаров. Его единственная игра за «хищников» состоялась 13 января 2023 года с «Монреаль Канадиенс» (3:4). Эту игру голкипер закончил с 88,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,15.

Среди других хоккеистов «Нэшвилла» отмечают вратарей Майкла Лейтона и Уэйда Флаэрти, а также защитников Станислава Нецкаржа и Луку Сбису.

В АХЛ за «Милуоки Эдмиралс» Аскаров провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Ранее Аскаров занял второе место в топ-10 молодых голкиперов НХЛ по версии журналиста The Athletic Скотта Уиллера.