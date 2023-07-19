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«Вегас» и Хауден избежали арбитража, подписав контракт на общую сумму $ 3,8 млн

«Вегас» и Хауден избежали арбитража, подписав контракт на общую сумму $ 3,8 млн
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Нападающий Бретт Хауден подписал с «Вегас Голден Найтс» двухлетний контракт на общую сумму $ 3,8 млн, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

25-летний форвард был ограниченно свободным агентом и избежал арбитражного слушания по зарплате, назначенного на 24 июля.

Хауден набрал 13 (6+7) очков в 54 играх регулярного сезона за «Голден Найтс» в прошлом сезоне и 10 (5+5) результативных баллов в 22 играх плей-офф НХЛ, в итоге выиграв Кубок Стэнли. Всего за свою карьеру в лиге Хауден провёл 279 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 82 очка. Бретт был выбран на драфте НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2016 году в первом раунде под общим 27-м номером.

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