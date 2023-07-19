«Сможет ли Найт стать основным голкипером клуба?» Sportsnet — о «Флориде» в новом сезоне

Североамериканский журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet рассказал, что обретение формы голкипера Спенсера Найта — один из важных факторов успеха «Флориды Пантерз» в новом сезоне.

«Пантеры» безусловно, доказали свою ценность в конце сезона, но прежде они оказались на грани того, чтобы вообще пропустить плей-офф. Вопрос заключается в том, сможет ли Спенсер Найт, который пару недель назад находился в лагере развития «Пантерз» после многомесячного перерыва в программе помощи игрокам, найти свою лучшую форму и стать настоящим вратарем номер 1 для этой команды», — сказано в статье.

В последний раз Найт играл 18 февраля в матче регулярки НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:7), где пропустил пять шайб.