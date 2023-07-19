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«Созвездие игроков – это ещё не звёздная команда». Плющев — о селекции «Ак Барса»

«Созвездие игроков – это ещё не звёздная команда». Плющев — о селекции «Ак Барса»
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал про селекционную работу «Ак Барса».

«Казань всем видом показывает, что они приглашают опытных, уже состоявшихся игроков со своей историей и культурой. Это явно не мальчики, а игроки, которые могут делать результат и которые делали результат в предыдущих клубах. Идёт приглашение достаточно знаковых игроков – это можно назвать плюсом. Но созвездие игроков – это ещё не звёздная команда», — приводит слова Плющева «Татар-информ».

В этом межсезонье к казанскому «Ак Барсу» присоединились нападающие Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.

Ранее Плющев заявил, что считает ЦСКА лучшим клубом КХЛ в плане селекционной работы в текущем межсезонье.

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