«Созвездие игроков – это ещё не звёздная команда». Плющев — о селекции «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал про селекционную работу «Ак Барса».

«Казань всем видом показывает, что они приглашают опытных, уже состоявшихся игроков со своей историей и культурой. Это явно не мальчики, а игроки, которые могут делать результат и которые делали результат в предыдущих клубах. Идёт приглашение достаточно знаковых игроков – это можно назвать плюсом. Но созвездие игроков – это ещё не звёздная команда», — приводит слова Плющева «Татар-информ».

В этом межсезонье к казанскому «Ак Барсу» присоединились нападающие Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.

Ранее Плющев заявил, что считает ЦСКА лучшим клубом КХЛ в плане селекционной работы в текущем межсезонье.