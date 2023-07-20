Шинкевич: рад, что остаюсь в Минске и проведу в «Динамо» уже 10-й сезон

Защитник Илья Шинкевич после подписания нового однолетнего контракта с минским «Динамо» рассказал о своём желании играть в хоккей на высоком уровне.

«Рад, что остаюсь в родном городе и проведу уже 10-й сезон в составе «Динамо». Значимая и красивая цифра. Пока даже это не осознаю. Просто хочу играть в хоккей на высоком уровне. Буду делать всё, чтобы помогать команде побеждать, радовать болельщиков.

Да, с каждым годом всё больше ответственности в плане шефства над молодыми хоккеистами. Уже давно на моих плечах есть такая обязанность. Зачастую после 30 лет хоккеистов считают ветеранами. Можно сказать, что уже четыре года помогаю молодежи. Делюсь советами, если что-то спросят. Или в процессе игры подсказываю, если возникает какая-то ситуация. В «Динамо» сейчас много талантливых ребят, поэтому интересно следить за их прогрессом.

Что касается соих стабильных показателей по «плюс-минус», то многое приходит с опытом: меньше рискованных, авантюрных решений, больше простых и надежных действий. Я не атакующий защитник, поэтому больше концентрируюсь на игре в обороне, это приносит результат», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Шинкевича.