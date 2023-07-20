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Коробов заключил новый контракт с минским «Динамо»

Коробов заключил новый контракт с минским «Динамо»
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Минское «Динамо» подписало односторонний контракт на один сезон с 34-летним защитником Дмитрием Коробовым, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/2023 хоккеист провел за «зубров» 49 игр в регулярном чемпионате КХЛ, с 7 (3+4) очками и показателем полезности «+1». В плей-офф У Коробова четыре матча, и «+1». После вылета минчан от СКА защитник присоединился к жлобинскому «Металлургу», которому помог стать чемпионом Беларуси.

Суммарно в КХЛ у Коробова 485 матчей и 93 (21+72) очка. В лиге он также выступал за «Атлант», «Спартак», «Торпедо», «Амур» и «Салават Юлаев». На счету Коробова есть и три матча в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Для защитника предстоящий сезон станет восьмым в составе минского «Динамо».

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