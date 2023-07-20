«Торпедо» рассказало о ходе строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде

На строительной площадке Ледовой арены, которая должна стать новой домашней площадкой нижегородского «Торпедо», рабочие приступили к установке кольцевой балки кровли, необходимой для последующего монтажа ферм, сообщает официальный сайт клуба. Также продолжается устройство плит-перекрытий на четырёх ярусах и кладка стен внутренних помещений.

Строительство ледовой арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

«Активно ведутся работы по устройству самих ледовых полей – основного и двух тренировочных. На одной из тренировочных арен полностью залита бетонная плита, на ней стартовала наземная укрупнительная сборка ферм кровли для последующего монтажа», — рассказал руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

На данный момент смонтировано более 7400 тонн металлоконструкций – колонн и балок – это 40% от общего количества. Еще порядка 2000 тонн поставлено на площадку для монтажа. По графику генерального подрядчика монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года.

Сейчас на площадке задействовано более 590 человек и 27 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком.

Нижегородское «Торпедо» проводит домашние матчи Континентальной хоккейной лиги во дворце спорта «Нагорный», который вмещает 5500 зрителей. Открытие новой арены планируется в 2024 году.