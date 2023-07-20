Гуськов: горд, что буду защищать цвета «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов, перешедший в межсезонье в уфимскую команду из ЦСКА, рассказал о ходе предсезонной подготовки.
«Тренировочный процесс достаточно насыщенный, успеваем и уставать. В зале и на льду идёт продуктивная работа, поэтому всеми силами готовимся к новому сезону. Отличаются ли тесты в «Салавате» от тех, что в ЦСКА? Аэробайк, конечно, такой тяжёленький был, но я, опять же, к этому и готовился. Предсезонная подготовка всегда достаточно сложно даётся, и это хорошо. Нас ждёт длинный сезон, мы должны быть к нему готовы.
Очень рад присоединиться к хорошему клубу. Со всеми уже успел познакомиться, все меня очень тепло приняли. Сейчас смотрю только в будущее. Горд, что буду защищать цвета «Салавата Юлаева». С нетерпением жду начала сезона. Прежде всего важен результат команды — будем бок о бок биться за Кубок Гагарина. Из личных целей: приносить пользу клубу, выкладываться на все 100% и идти дальше по карьерной лестнице», — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Гуськова.
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 встречах в Континентальной хоккейной лиге. Суммарно Гуськов записал на свой счёт девять результативных баллов — забил три гола и отдал шесть ассистов.
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