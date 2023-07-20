Российский нападающий Павел Дорофеев подписал новый контракт с «Вегасом». Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение с россиянином рассчитано на один год с зарплатой $ 825 тыc.

22-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий не сыграл ни одного матча.

Большую часть прошлого сезона Дорофеев провёл в АХЛ. В 32 матчах за «Хендерсон» россиянин отметился 17 очками — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.

«Вегас» в минувшем сезоне впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Фамилия Дорофеева не была нанесена на трофей, потому что россиянин сыграл недостаточное количество матчей в регулярке и не принимал участия в финальной серии.