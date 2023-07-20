40-летний форвард Алексей Михнов продолжит карьеру во втором дивизионе Франции

Бывший игрок сборной России и клубов КХЛ Алексей Михнов подписал контракт с клубом второго по рангу дивизиона Франции «Альбатрос де Брест», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Михнов набрал 28 (9+19) очков в 29 матчах за жлобинский «Металлург» и второй раз стал чемпионом Беларуси вместе с клубом. Начинал прошлый сезон 40-летний ветеран в белорусском клубе «Брест».

В КХЛ и Суперлиге Алексей провёл в общей сложности 18 сезонов, поиграв за «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист» и «Нефтехимик».

В регулярных чемпионатах КХЛ Михнов провёл 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) результативных баллов.