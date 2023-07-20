Герсонский рассказал о специфике работы тренеров по физподготовке в хоккее

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поразмышлял о том, насколько важно, чтобы тренер по физподготовке разбирался в хоккее, и является ли для него важным профильное образование.
«Необязательно, чтобы тренер по физподготовке был в прошлом хоккеистом и досконально разбирался в виде спорта. Самое главное, чтобы он понимал физиологию и процессы, которые происходят в организме, – какие качества нужно развивать и какой эффект это даёт. Также важен индивидуальный подход к каждому игроку. Если у тренера по физподготовке при этом есть образование и есть знания – это, безусловно, хорошо. А если человек ещё и умеет правильно использовать эти знания, то он профессионал в своём деле.
Поэтому считаю, что наличие специального образования для тренеров по физподготовке очень важно, без него правильно построить процесс крайне трудно. Естественно, тренеры по физподготовке учатся и на основе своих предыдущих сезонов, делают выводы, пытаются исправить ошибки. Есть и «списывание», когда конспектами помогает кто-то из коллег, например, из другого клуба. Но по конспектам можно работать, а вот будет ли при этом понимание процессов – это большой вопрос», — цитирует Герсонского BetOn.
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