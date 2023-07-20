Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Андреем Стасем

Нападающий Андрей Стась подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба минского клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
Ранее стало известно, что «Трактор» расторг контракт с 34-летним нападающим. За «Трактор» Андрей Стась провёл 100 матчей, забросил девять шайб и девять раз ассистировал партнёрам. В сезоне-2021/2022 вместе с командой он стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.
Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Стась провёл 705 матчей, в которых забросил 63 шайбы и отдал 96 результативных передач, набрав в общей сложности 159 очков.
В составе сборной Беларуси форвард провёл 188 матчей, отметился 74 (31+43) набранными очками. Он участник зимних Олимпийских игр — 2010, девяти чемпионатов мира (2009—2017). Стась — обладатель Кубка Гагарина (2021) в составе «Авангарда».
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