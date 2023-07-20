Юрзинов-ст.: школа СКА — это большая фабрика талантов, в ней соединили всё лучшее

Двукратный чемпион мира как игрок и двукратный олимпийский чемпион как тренер Владимир Юрзинов-старший считает, что СКА соединил всё лучшее из разных систем подготовки, и назвал школу петербургского клуба большой фабрикой талантов.

«В СКА соединили всё лучшее из отечественной и североамериканской систем подготовки. Как итог – первое место в регулярном марафоне, с приличным отрывом. Чудес в хоккее не бывает – всё приходит через правильную и объёмную работу.

Школа СКА — это большая фабрика талантов, которым созданы все условия для правильного тренировочного процесса, а значит, и для развития в своих лигах — КХЛ, ВХЛ, МХЛ. К строительству вот таких многопалубных хоккейных кораблей в идеале должны стремиться все наши регионы.

Что жду от СКА в предстоящем сезоне? Нужно делать новый шаг – уже в плей-офф. Этого шага жду и от других команд КХЛ. Вообще в предстоящем сезоне особое внимание – клубам, которые переезжают на новые арены и, значит, получают новую энергетику. Стадион в Санкт-Петербурге, насколько понимаю, может стать крупнейшим в Европе, в Северной столице назревает огромный ажиотаж», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.