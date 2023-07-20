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Нападающий Стась поделился эмоциями от возвращения в родное минское «Динамо»

Нападающий Стась поделился эмоциями от возвращения в родное минское «Динамо»
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Нападающий Андрей Стась поделился эмоциями от подписания двухлетнего контракта с минским «Динамо». Нападающий с 2008 по 2014 год выступал за белорусский клуб в КХЛ.

«Эмоции только положительные, давно не играл за «Динамо». Нахожусь в предвкушении хорошей работы и хорошего сезона. Конечно, хотелось вернуться, я столько лет провёл вне дома. Я рад, что всё сложилось. Благодарен «Трактору» и «Динамо», что пошли друг другу навстречу.

Предсезонка — самое непростое время для любого спортсмена, все мысли сейчас сосредоточены на том, чтобы набрать хорошую форму и показывать хороший результат. Летом, естественно, готовился с тренером», — сказал Стась в интервью пресс-службе минского клуба.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Стась провёл 705 матчей, в которых забросил 63 шайбы и отдал 96 результативных передач, набрав в общей сложности 159 очков.

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