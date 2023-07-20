Форвард «Лады» — об успешной игре на вбрасываниях: Артём Анисимов дал много уроков

Новичок «Лады» Донат Стальнов рассказал о том, как работает над игрой на вбрасываниях. В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ 23-летний центральный нападающий, выступавший за «Сочи», выиграл 59,2% вбрасываний (411 из 694).

«Работаю над вбрасываниями постоянно. Во время сезона всегда прошу ребят из команды остаться со мной после тренировки. В летний период тоже совершенствую навыки. Перед играми специально готовлюсь к каждому сопернику: чтобы знать, кто против тебя будет играть на точке – леворукий-праворукий, как предпочитает выигрывать, куда отбрасывать. Готовишься под каждого центрального, потом стараешься разобрать это с ребятами, чтобы они понимали, как действовать в момент вбрасывания.

Помню, когда я только начинал в молодёжке в «Локомотиве», к нам приезжал Артём Анисимов. Он уроженец Ярославля и тем летом готовился к сезону на наших катках. Мне посчастливилось тогда поработать с ним: вместе выйти на лёд и тренироваться друг с другом. Для меня это было откровением в те годы: Артём дал много важных уроков по вбрасываниям, рассказал и показал, как это делается в НХЛ.

С возрастом я стал всё это анализировать, совершенствовать. Потому что для центрального нападающего это настоящий хлеб. Хочется быть лучшим в этом деле. Вы правильно отметили: по ходу сезона мне даже удалось побывать лучшим из россиян по вбрасываниям – шёл в пятерке лидеров в компании центров-легионеров. Это моя работа. Меня и в меньшинстве часто выпускают, чтобы я выиграл точку и команда могла убить время», — сказал Стальнов в интервью Allhockey.

23-летний Стальнов провёл в КХЛ 67 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «-3» и 59,2% выигранных вбрасываний.