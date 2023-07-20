Экс-нападающий «Тампа-Бэй» Джемел Смит пополнит состав минского «Динамо»

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Экс-нападающий клубов НХЛ Джемел Смит пополнит состав минского «Динамо». Как сообщает пресс-служба минского клуба, с канадским нападающим достигнута договорённость о подписании контракта.

29-летний форвард в сезоне-2022/2023 играл в АХЛ за «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс», суммарно проведя 54 игры, в которых отметился 53 (18+35) очками. Всего в АХЛ он провёл 364 матча, в которых набрал 235 (100+135) очков при показателе полезности «+30».

В НХЛ Смит играл за «Даллас», «Бостон», «Тампа-Бэй», «Детройт». Всего в НХЛ темнокожий нападающий провёл 91 матч, в которых набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+1».

В чемпионские сезоны «Тампы» (2019/2020, 2020/2021) Смит был в составе команды, поднял Кубок Стэнли над головой и получил чемпионские перстни.

В составе юниорской сборной Канады Смит стал обладателем бронзовых медалей юниорского чемпионата мира. Он становился обладателем Кубка Глинки/Гретцки.