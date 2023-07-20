38-летний нападающий Нейт Томпсон завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ
Поделиться
38-летний форвард клубов НХЛ Нейт Томпсон завершил карьеру. Об этом игрок сообщил на странице в своём аккаунте в соцсети. Нападающий провёл в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Бостон», «Айлендерс», «Тампу», «Анахайм», «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег».
Всего Томпсон в регулярных чемпионатах НХЛ провёл 844 матча – это второй результат в истории для уроженцев Аляски (рекорд у Скотта Гомеса – 1079). В активе Томпсона 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В 86 играх плей-офф нападающий набрал 21 (8+13) очко.
В составе сборной США нападающий стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2013. В минувшем сезоне Томпсон выступал за фарм-клуб «Кингз» – «Онтарио Рейн».
Комментарии
- 20 июля 2023
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:12
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:16
-
08:45
-
08:20
-
05:04
-
04:52
-
04:01
-
03:34
-
03:20
-
03:00
- 19 июля 2023
-
23:44
-
23:18
-
22:47
-
22:36
-
22:27
-
22:09
-
21:54
-
21:35
-
21:15
-
20:48
-
20:39
-
20:18
-
19:51
-
19:27
Партнерский контент