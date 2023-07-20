38-летний нападающий Нейт Томпсон завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ

38-летний форвард клубов НХЛ Нейт Томпсон завершил карьеру. Об этом игрок сообщил на странице в своём аккаунте в соцсети. Нападающий провёл в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Бостон», «Айлендерс», «Тампу», «Анахайм», «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег».

Всего Томпсон в регулярных чемпионатах НХЛ провёл 844 матча – это второй результат в истории для уроженцев Аляски (рекорд у Скотта Гомеса – 1079). В активе Томпсона 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В 86 играх плей-офф нападающий набрал 21 (8+13) очко.

В составе сборной США нападающий стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2013. В минувшем сезоне Томпсон выступал за фарм-клуб «Кингз» – «Онтарио Рейн».