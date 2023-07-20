Директор по спортивному развитию «Трактора» Александр Шинин уволен из клуба
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Директор по спортивному развитию «Трактора» Александр Шинин уволен из клуба, сообщает пресс-служба челябинцев.
Сообщается, что функционал экс-руководителя до окончания поиска нового специалиста на себя временно возьмёт генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Шинин является воспитанником челябинского клуба, выступал на позиции защитника. В КХЛ игрок обороны провёл 436 матчей, в которых набрал 68 очков — забросил девять шайб и отдал 59 результативных передач. За сборную России он выступал на юниорском чемпионате мира 2002 года, на котором завоевал серебряную медаль.
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