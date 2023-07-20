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Спортивный директор «Трактора» задержан по делу о наркотиках

Спортивный директор «Трактора» задержан по делу о наркотиках
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Стала известна причина увольнения спортивного директора «Трактора» Александра Шинина. Как сообщает 74.RU, Шинин был задержан силовиками, у него изъяли несколько граммов мефедрона. Хоккейный клуб «Трактор» готовит официальный комментарий.

Сообщается, что функционал экс-руководителя до окончания поиска нового специалиста на себя временно возьмёт генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Шинин является воспитанником челябинского клуба, выступал на позиции защитника. В КХЛ игрок обороны провёл 436 матчей, в которых набрал 68 очков — забросил девять шайб и отдал 59 результативных передач. За сборную России он выступал на юниорском чемпионате мира 2002 года, на котором завоевал серебряную медаль.

Шинин завершил карьеру игрока после сезона-2018/2019. В 2020 году он был назначен директором по спортивному развитию клубной системы «Трактора».

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