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В «Тракторе» выступили с официальным заявлением по поводу задержания Шинина

В «Тракторе» выступили с официальным заявлением по поводу задержания Шинина
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«Трактор» дал официальный комментарий ситуации с экс-директором клуба по спортивному развитию Александром Шининым, который был задержан силовиками. Как сообщают СМИ, у Шинина изъяли несколько граммов мефедрона. Специалист был уволен со своего поста в челябинском клубе.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — говорится в заявлении пресс-службы челябинского клуба.

Шинин завершил карьеру игрока после сезона-2018/2019. В 2020 году он был назначен директором по спортивному развитию клубной системы «Трактора».

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