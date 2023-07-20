«Я переболел этим». Фетисов — о возможном возобновлении карьеры тренера

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что не намерен возвращаться в хоккей. После завершения игровой карьеры Фетисов с 1998 по 2002 год работал ассистентом главного тренера в «Нью-Джерси», с которым в 2000 году выиграл Кубок Стэнли.

«Нет, я переболел этим. У меня есть чем заниматься сейчас. Хоккей, конечно, никуда не девается. Я редко смотрю, но иногда и с Серёжей Фёдоровым переписываемся, и с Игорем Ларионовым, который в процессе, который свой личный опыт принёс… Сейчас для меня экология — это мой хоккей», — цитирует Фетисова «КП Спорт».

На данный момент Фетисов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Государственной Думы РФ.