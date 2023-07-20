Исполнительный директор СКА Андрей Точицкий покинул клуб

Исполнительный директор петербургского хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий покинул команду, сообщает ТАСС. О проработал в клубе 15 лет.
Точицкий занимал должность исполнительного директора СКА с июня 2021 года. В 2008-2011, 2015-2016 годах был генменеджером клуба. Также с 2011 по 2015 год он был спортивным директором СКА, с 2017 по 2021 год — гендиректором клуба. За это время петербургская команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), выиграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в 2013, 2018 и 2023 годах.
В прошлом сезоне в розыгрыше Кубка Гагарина санкт-петербургский клуб в первом раунде победил минское «Динамо» со счётом 4-2, во втором раунде подопечные Романа Ротенберга победили «Торпедо» 4-0. В финале Западной конференции СКА уступил ЦСКА со счётом 2-4.
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