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Двукратный чемпион NCAA Мойл подписал контракт с «Куньлунем»

Двукратный чемпион NCAA Мойл подписал контракт с «Куньлунем»
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«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с крайним нападающим Ноланом Мойлом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

23-летний правый форвард последние пять лет провёл в NCAA за университет Мичигана, где в сезоне-2022/2023 был капитаном команды. В последних двух розыгрышах команда становилась чемпионом.

«Мойл родился в Нью-Йорке, но имеет китайские корни — у него много родни на Родине, дедушка Нолана и вовсе профессор в Пекинском Университете. Двухлетний характер соглашения вместе с китайским происхождением Мойла недвусмысленно намекают на наши планы в отношении этого умелого игрока», — сказано в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Куньлуня» стал Виктор Игнатьев.

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