«Вашингтон» сформировал тренерский штаб на сезон-2023/2024

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении двух помощников главного тренера Спенсера Карбери, тем самым сформировав штаб на сезон-2023/2024.
К тренерскому штабу клуба присоединились Кирк Мюллер и Кенни Маккадден, сообщает пресс-служба «Вашингтона». В течение предыдущих двух сезонов Мюллер входил в тренерский штаб «Калгари Флэймз». Также в лиге специалист работал тренером в «Монреале Канадиенс», «Каролине Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз». Маккадден с сезона-2015/2016 занимал должность помощника главного тренера «Коламбус Блю Джекетс».
Таким образом, тренерский штаб «столичных» на сезон-2023/2024 выглядит так:
Главный тренер: Спенсер Карбери;
Ассистенты: Кирк Мюллер, Скотт Аллен, Митч Лав;
Тренер вратарей: Скотт Мюррей;
Ассистент по развитию: Кенни Маккадден;
Видеоассистент: Бретт Леонхардт;
Видеокоординатор: Эмили Энгель-Нацке.
В прошлом сезоне «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.
- 20 июля 2023
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