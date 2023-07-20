Голкипер Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне»
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Вратарь Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне», сообщает пресс-служба клуба. Словацкая команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.
35-летний голкипер в прошлом сезоне выступал за омский «Авангард». В 10 встречах голкипер не одержал ни одной победы с 87,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,16. В начале ноября 2022 года стало известно, что Галимову из-за травмы предстояла операция.
Воспитанник челябинского хоккея дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в 2009 и 2010 годах. Также Галимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году в чешском Пардубице.
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