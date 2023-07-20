Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне»

Голкипер Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне»
Комментарии

Вратарь Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне», сообщает пресс-служба клуба. Словацкая команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.

35-летний голкипер в прошлом сезоне выступал за омский «Авангард». В 10 встречах голкипер не одержал ни одной победы с 87,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,16. В начале ноября 2022 года стало известно, что Галимову из-за травмы предстояла операция.

Воспитанник челябинского хоккея дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в 2009 и 2010 годах. Также Галимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году в чешском Пардубице.

Материалы по теме
«Авангард» обменял права на голкипера Мельничука в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023