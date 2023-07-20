Рене Фазель посетил тренировочный сбор судей МХЛ

В Москве завершился учебно-тренировочный сбор судей Молодёжной хоккейной лиги перед сезоном-2023/2024. Сбор завершился визитом специального гостя Рене Фазеля, главы судейской комиссии Континентальной хоккейной лиги.

«Наш гость рассказал о том, как он стал судьёй, как пришёл к руководству Международной федерации хоккея. Он отметил, что всегда старался поддерживать положительный фон работы в судействе и сглаживал негатив по отношению к арбитрам, так как прекрасно понимает ответственность, эту в какой-то мере неблагодарную и тяжёлую работу.

Он говорил о том, что по ходу матча судья находится внутри момента. Он постоянно на льду, слышит разговоры, перебранки, общается с тренерами. Чем выше зритель находится на трибуне – тем он дальше от льда и работа судей воспринимается совсем по-другому, не говоря уже о болельщиках, которые смотрят по телевизору. Рене Фазель всегда поддерживал арбитров и говорил, что им надо доверять, так как они находятся в пекле событий. Большая благодарность нашему гостю, который замотивировал наших молодых судей и вселил в них уверенность», — заявил руководитель отдела судейства МХЛ Анатолий Захаров.