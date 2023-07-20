Ник Фолиньо: с нетерпением жду, когда смогу помочь Бедарду освоиться в НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо высказался о первом номере драфта Конноре Бедарде.

«Нельзя забывать, что он никогда не играл в НХЛ, у него никогда не было такого давления. Здесь, в НХЛ, всё совсем по-другому. Я буду рад дать ему то, что я узнал за время игры в лиге. Чувствую себя очень счастливым от того, что смогу использовать свои знания и опыт, чтобы передать их Коннору. С нетерпением жду этого. Но в «Чикаго» есть и много других молодых игроков, на которых мы сможем произвести большое впечатление и которым сможем помочь адаптироваться в НХЛ», — приводит слова Фолиньо Sportsnet.

Напомним, 35-летний форвард пополнил состав «ястребов» в текущее межсезонье и подписал с клубом однолетний контракт. На прошедшем драфте НХЛ «Чикаго» выбрал под первым номером нападающего Коннора Бедарда.