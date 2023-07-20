Между «Чикаго» и Курашёвым проходят арбитражные слушания по контракту

Между «Чикаго Блэкхоукс» и Филиппом Курашёвым проходят арбитражные слушания по контракту, сообщает журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис.

Утверждается, что решение о новом контракте Курашёва будет принято в течение 48 часов. У «Чикаго» есть $ 14,3 млн под потолком зарплат.

23-летний центрфорвард в прошлом сезоне сыграл 70 матчей, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков. Это третий результат в «Чикаго».

Курашёв дебютировал за команду в сезоне-2020/2021. Филипп был выбран «Блэкхоукс» в 2018 году в четвёртом раунде. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Курашёв сыграл в 191 встрече, набрав в них 62 (23+39) результативных балла.