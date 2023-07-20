Между «Чикаго» и Курашёвым проходят арбитражные слушания по контракту
Поделиться
Между «Чикаго Блэкхоукс» и Филиппом Курашёвым проходят арбитражные слушания по контракту, сообщает журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис.
Утверждается, что решение о новом контракте Курашёва будет принято в течение 48 часов. У «Чикаго» есть $ 14,3 млн под потолком зарплат.
23-летний центрфорвард в прошлом сезоне сыграл 70 матчей, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков. Это третий результат в «Чикаго».
Курашёв дебютировал за команду в сезоне-2020/2021. Филипп был выбран «Блэкхоукс» в 2018 году в четвёртом раунде. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Курашёв сыграл в 191 встрече, набрав в них 62 (23+39) результативных балла.
Комментарии
- 20 июля 2023
-
22:21
-
21:59
-
21:38
-
21:21
-
20:47
-
20:38
-
20:19
-
20:01
-
19:43
-
19:33
-
19:25
-
19:00
-
18:43
-
18:23
-
18:09
-
17:46
-
17:19
-
17:08
-
17:05
-
16:45
-
16:25
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:55
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:25
Партнерский контент