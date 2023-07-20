Себастьян Ахо и «Каролина» близки к заключению контракта

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, что клуб и Себастьян Ахо близки к заключению долгосрочного контракта.

«Мы работаем над этим, сделка всё ближе. Мы общаемся на регулярной основе, почти ежедневно, поэтому я надеюсь, что мы сможем довести дело до конца на следующей неделе. Он хочет остаться игроком «ураганов» до конца карьеры», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, по завершении сезона-2023/2024 у Ахо подойдёт к концу пятилетнее соглашение, по которому нападающий зарабатывает $ 8 460 250 ежегодно. Форвард, которому в конце июля исполнится 26 лет, может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее журналист Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о ситуации с новым контрактом Ахо.