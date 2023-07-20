Себастьян Ахо и «Каролина» близки к заключению контракта

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, что клуб и Себастьян Ахо близки к заключению долгосрочного контракта.
«Мы работаем над этим, сделка всё ближе. Мы общаемся на регулярной основе, почти ежедневно, поэтому я надеюсь, что мы сможем довести дело до конца на следующей неделе. Он хочет остаться игроком «ураганов» до конца карьеры», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, по завершении сезона-2023/2024 у Ахо подойдёт к концу пятилетнее соглашение, по которому нападающий зарабатывает $ 8 460 250 ежегодно. Форвард, которому в конце июля исполнится 26 лет, может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее журналист Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о ситуации с новым контрактом Ахо.
- 20 июля 2023
-
22:21
-
21:59
-
21:38
-
21:21
-
20:47
-
20:38
-
20:19
-
20:01
-
19:43
-
19:33
-
19:25
-
19:00
-
18:43
-
18:23
-
18:09
-
17:46
-
17:19
-
17:08
-
17:05
-
16:45
-
16:25
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:55
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:25