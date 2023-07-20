Станция водоочистки не даёт ввести в эксплуатацию новый ЛДС в Новосибирске

Станция очистки ливневых сточных вод, необходимая для полноценной эксплуатации ледового дворца спорта «Сибирь-Арена», не может начать работу, поскольку сбрасывать такую воду в Обь запрещено, сообщает издание Atas.info со ссылкой на Минприроду.
По официальной информации Минприроды, ледовая арена, вопреки заявлениям региональных властей, «в настоящее время в эксплуатацию не введена». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос юриста и гражданского активиста Евгения Митрофанова.
В документе, подписанном главой министерства Евгением Шестерниным, сказано, что до сих пор не решён вопрос с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод. Дело в том, что в варианте, который заложен в проект, такую воду попросту запрещено сбрасывать в Обь.
Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявлял, что «Сибирь-Арена» введена в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности».
- 20 июля 2023
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