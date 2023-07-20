Министр спорта Московской области: не будем содержать топовые команды за счёт бюджета
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Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов заявил, что профессиональный спорт должен быть преимущественно частным.
«Конечно, хотелось бы иметь клуб КХЛ в каждом городе, где развит хоккей. Но у нас есть чёткая позиция, что профессиональный спорт должен быть преимущественно частным. За счёт бюджетных средств содержать топовые хоккейные и футбольные команды мы не будем.
В целом наш регион представлен во всех профессиональных лигах – «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ, ещё есть «Химик» в ВХЛ, а также «Атлант», «Капитан» и «Русские Витязи» в МХЛ. Существуют ещё две женские команды. Кстати, не так давно женская сборная Московской области до 18 лет стала чемпионом России», — приводит слова Абаренова официальный сайт КХЛ.
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