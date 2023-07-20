Фетисов: Ларионов всего год поработал в «Торпедо», а если ему ещё дать и равные условия?

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о главной идее создания Континентальной хоккейной лиги.
«Ларионову удалось совместить лучшее из советского хоккея с современным? Это Игорь всего год поработал в Нижнем Новгороде. А если ему ещё дать и равные условия со всеми? Короче, философская история, она не вновь родилась. Вообще создание Евразийской хоккейной лиги на этом было основано. В своё время, когда я этот регламент писал, там всё это было понятно, там не было финансового преимущества ни у кого. А потом… Александр Иванович Медведев сидел на двух стульях – президент СКА и КХЛ. Ну, не бывает чудес. Если бы мы правильно заложили весь этот вектор, у нас бы хоккей уже был фантастический», — сказал Фетисов в интервью «КП Спорт».
Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что в КХЛ необходимо создать равные условия для всех.
- 20 июля 2023
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