Вельмакин: в минском «Динамо» мечтает оказаться любой молодой игрок

Новичок минского «Динамо» 20-летний вратарь Егор Вельмакин поделился своими впечатлениями от клуба из Беларуси.
«Рад оказаться в системе минского «Динамо». Потому что за последние годы клуб стал лидирующим в плане развития молодых игроков не только в СНГ, но и в мире. Когда «Динамо» сделало предложение, я сразу же согласился. Тут мечтает оказаться не только каждый белорусский хоккеист, но и любой молодой игрок. Благодарен руководству, тренерскому штабу, всем, кто заметил мою игру.
Уже провёл тренировки с командой, пообщался с парнями и тренерами. Со всеми приятно работать. Дмитрий Вячеславович Квартальнов сразу очень внимательно ко мне отнёсся, мы хорошо побеседовали. Равно как и с другими тренерами, менеджментом. В плане моего пребывания в команде мысли и цели у нас схожи. Думаю, вместе мы всего достигнем.
Раньше на «Минск-Арене» бывать не доводилось. Но в курсе про атмосферу, которую создают болельщики. Даже находясь в России, слышал, что тут чумовая поддержка. Очень хочется сыграть на такой арене, но понимаю, что для этого надо много работать и заслужить место в составе. Буду делать всё от меня зависящее», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Вельмакина.
Хоккеист был задрафтован «Каролиной» в 2023 году под 222-м номером.
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