Коробов рассказал об ожиданиях от нового сезона в минском «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился эмоциями после заключения нового контракта и возвращения в стан «зубров». В прошлом сезоне хоккеист после вылета команды из плей-офф КХЛ присоединился к жлобинскому «Металлургу», которому помог стать чемпионом Беларуси.

«Рад остаться дома. Для меня «Динамо» – это родной клуб, он дал мне дорогу в большой хоккей. Знаю многих людей из администрации, врачей. Очень рад.

Пришёл новый главный тренер (Дмитрий Квартальнов – Прим. «Чемпионата»). Он видит хоккей по-своему. Сейчас на тренировках отрабатываем кое-какие моменты, которые он хочет видеть в игре. Понадобится кое-какое время, чтобы понять всю систему, но я думаю, что всё будет хорошо. Ожидания от сезона? Провести его достойно, солидно и, наверное, стабильно», — сказал Коробов пресс-службе клуба.