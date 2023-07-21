Коробов рассказал об ожиданиях от нового сезона в минском «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился эмоциями после заключения нового контракта и возвращения в стан «зубров». В прошлом сезоне хоккеист после вылета команды из плей-офф КХЛ присоединился к жлобинскому «Металлургу», которому помог стать чемпионом Беларуси.
«Рад остаться дома. Для меня «Динамо» – это родной клуб, он дал мне дорогу в большой хоккей. Знаю многих людей из администрации, врачей. Очень рад.
Пришёл новый главный тренер (Дмитрий Квартальнов – Прим. «Чемпионата»). Он видит хоккей по-своему. Сейчас на тренировках отрабатываем кое-какие моменты, которые он хочет видеть в игре. Понадобится кое-какое время, чтобы понять всю систему, но я думаю, что всё будет хорошо. Ожидания от сезона? Провести его достойно, солидно и, наверное, стабильно», — сказал Коробов пресс-службе клуба.
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