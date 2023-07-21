Московское «Динамо» завершило стартовый отрезок сборов двусторнкой

После двухразовых тренировок московское «Динамо» завершило первый цикл сборов двусторонней игрой, сообщает официальный сайт клуба. Традиционно матч проходил в формате «синие» против «белых». В этот раз игра состояла из двух периодов по 30 минут. При этом каждый отрезок разбивался на три части. Первые 10 минут команды играли в формате пять на пять, затем четыре на четыре, и завершали период в формате три на три.

Стартовый гол организовало звено Джордана Уила, в котором активно действовали его партнеры Никита Гусев и Седрик Пакетт. Точный бросок удался Егору Мартынову, однако дальше на льду солировали «синие» и до первого перерыва пять раз огорчили соперника. Отличились Дмитрий Рашевский, Егор Морозов, Игорь Вербицкий, Антон Косолапов и Андрей Миронов. Второй игровой отрезок также остался за командой в синем. Иван Муранов и Дмитрий Рашевский забросили еще дважды, а Артём Ильенко смог отличиться за «белых». Итог — 7:2 в пользу «синих».

«Синие» — «Белые» — 7:2 (5:1, 2:1)

Голы: 0:1 — Мартынов (Уил), 1:1 — Рашевский, 2:1 — Морозов (Рашевский), 3:1 — Вербицкий (Джиошвили), 4:1 — Косолапов (Шараканов), 5:1 — Миронов, 6:1 — Муранов, 7:1 — Рашевский, 7:2 — Ильенко (Гусев).

Впереди у команды Алексея Кудашова плановый выходной, после чего команда продолжит подготовку к сезону.