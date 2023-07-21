Переговоры о новом контракте «Торонто» и Вильяма Нюландера зашли в тупик

«Торонто Мэйпл Лифс» и форвард Вильям Нюландер не могут договориться о новом контракте, сообщает журналист Эллиот Фридман в своих социальных сетях.

По информации источника, сам форвард не хочет идти на уступки. Он объясняет это тем, что ранее игроки команды при переговорах тоже не шли на уступки.

У Нюландера по контракту с «Торонто» остаётся один сезон с кэпхитом $ 6,96 млн. С 1 июля вступило в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

Ранее стало известно, что Нюландер может принять участие в сделке по Эрику Карлссону между «Торонто» и «Сан-Хосе». Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.