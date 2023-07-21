Нападающий «Нью-Джерси»: в прошлом сезоне НХЛ мы превзошли все ожидания

Нападающий «Нью-Джерси» Эрик Хаула поделился ожиданиями от следующего сезона в исполнении «Дэвилз». Финский форвард в межсезонье заключил трёхлетнее соглашение с клубом на общую сумму $ 9,45 млн.

«Прошлый год был действительно весёлым. Мы определённо превзошли многие ожидания как в личном плане, так и в командном. Мы взволнованы, глядя на некоторые усиления команды в межсезонье, которые помогут развить прошлогодний результат.

Мы молодая команда. За свою карьеру я повидал много разных команд и побывал во множестве разных сценариев, поэтому мне нравится думать, что я смогу привнести что-то, чего у них раньше не было», — цитирует Хаулу пресс-служба лиги.

Напомним, в прошлом сезоне «Нью-Джерси» дошёл до второго раунда плей-офф НХЛ, где уступил «Каролине» в пяти матчах.