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Экс-голкипер НХЛ Бен Бишоп стал координатором по развитию хоккеистов «Далласа»

Экс-голкипер НХЛ Бен Бишоп стал координатором по развитию хоккеистов «Далласа»
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Бывший голкипер НХЛ Бен Бишоп стал координатором по развитию хоккеистов «Далласа».

«Я люблю эту организацию. Я знаком со всеми здесь, поэтому переход дался легче, чем если бы я перешёл в другой клуб и начал бы всё с нуля», – цитирует Бишопа пресс-служба клуба.

В декабре 2021 года «Даллас» объявил, что Бишоп завершил карьеру из-за травмы колена. В сезоне-2021/2022 голкипер успел провести один матч в регулярном чемпионате АХЛ в фарм-клубе «звёзд» – «Техас Старз». Последний раз он выходил на лёд в НХЛ в сезоне-2019/2020.

Напомним, перед началом прошлого сезона НХЛ запретила Бишопу работать в департаменте хоккейных операций клуба «Даллас Старз», так как вратарь имел действующее соглашение с «Баффало». Оно истекло по окончании прошлого сезона.

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